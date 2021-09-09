Назван самый эффективный способ получить работу

По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, самый лёгкий и эффективный способ получить работу — устроиться по рекомендации уже работающих в компании знакомых: вероятность успеха составляет 87%. Об этом пишет «Газета.Ru».

Работодатели склонны прислушиваться к мнению тех, кто уже трудоустроен в их компании: 64% опрошенных принимали на работу сотрудников по рекомендациям коллег, особенно такая практика распространена в крупном бизнесе (82%).

Примерно треть (31%) опрошенных HR-специалистов трудоустроили сотрудников по рекомендациям знакомых и родственников, ровно четверть опиралась на подсказки бывших коллег и 23% прислушивались к советам однокурсников или консультантов.

Большинство (61%) менеджеров по подбору персонала уверяют, что сотрудники, принятые по рекомендации, работают ничуть не лучше других. Однако 17% работодателей заявили, что такие сотрудники всё же отличаются большей эффективностью в работе.

Ранее сервис назвал число россиян, готовых устроиться на работу с «серой» или «чёрной» зарплатой.