Назван самый дешевый способ отапливать дачу Профессор Гашо: дешевле всего отапливать дачу магистральным газом

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Самый дешевый способ отапливать дачу — это магистральный газ, заявил в интервью агентству ПРАЙМ профессор кафедры промышленных теплоэнергетических систем НИУ «МЭИ» Евгений Гашо. Если дом не подключен к газу, выбор оптимального топлива зависит от многих факторов.

Это может быть наличие различных источников топлива поблизости, уровень теплоизоляции помещения, а также характер предстоящей зимы. При этом самым затратным способом будет электричество.

Если у вас однотарифный учет, то стоимость будет постоянной в течение суток. При двухтарифном учете с 23:00 до 7:00 цена будет примерно в 2,5 раза ниже. Однако в период дневных часов она выше, чем при однотарифном учете, — пояснил специалист.

Также существуют пеллеты — топливные гранулы из древесины, стоимость которых составляет пять — семь тысяч рублей за тонну. Хотя обычные дрова дешевле, их расход варьируется. При равных условиях обогрев дома площадью до 100 квадратных метров обойдется примерно в 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что власти Москвы будут сами устанавливать порядок расчета оплаты коммунальных услуг за отопление. Это необходимо для предотвращения значительного роста платы за ЖКУ, связанного с годовыми колебаниями климата.