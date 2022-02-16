Назван самый чистый регион России

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что самым чистым регионом России является Горный Алтай. При этом лидером по загрязнению является Красноярский край с Норильском, добавила глава ведомства. При оценке загрязнения учитывается состояние воздуха, воды и почвы, сообщает РБК.

Горный Алтай. Там есть один объект накопленного вреда — Акташский ртутный завод. Если в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» этот объект ликвидируют, это будет абсолютно чистый регион, — заявила Радионова.

В случае закрытия завода, в регионе, по мнению главы Росприроднадзора, останется лишь одна задача — сохранение биоразнообразия и возможности давать местному населению заниматься традиционными видами хозяйствования.

Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил письмо вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с предложением вернуть леса в собственность государства. Основным аргументом общественников является то, что миллионы гектаров лесов в России могут оказаться под угрозой вырубки, так как не относятся к лесному фонду. В правительстве пообещали рассмотреть обращение.

По словам экспертов, в предложении общественников есть здравый смысл, так как аграриям ухаживать за лесом экономически невыгодно. При этом постановление правительства РФ № 1509 защищает права владельцев на вырубку леса, так как в нём закреплены соответствующие нормы.