Назван самый богатый человек России Forbes: самым богатым человеком России стал экс-президент «Лукойла» Алекперов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вагит Алекперов

Основатель и экс-президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов возглавил список богатейших россиян по версии журнала Forbes. Как отмечается, за год состояние бизнесмена увеличилось на $8,1 млрд.

Первое место в российском списке Forbes впервые занял экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов — его состояние за год выросло с $20,5 млрд до $28,6 млрд, — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в России появилась первая супружеская пара миллиардеров. По данным Forbes, ими стали супруги Луценко, владеющие агропромышленной ГК «Содружество». Стоимость принадлежащих им российских и белорусских активов превысила $2 млрд, при этом пара владеет бизнесом в равных долях.

С начала года состояние богатейших россиян в общей сложности увеличилось на $18,293 млрд, свидетельствует Bloomberg Billionaires Index (BBI). Больше других заработали Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов и Владимир Лисин.

В марте стало известно, что американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск увеличил свое состояние на 47% за год и вернул первое место в списке богатейших людей мира. Активы предпринимателя оцениваются в $235 млрд. За ним следует основатель и глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием $187 млрд.