Назван самый бесполезный подарок на 8 Марта

https://static.news.ru/photo/0d9e648a-7d82-11eb-af20-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщин в преддверии 8 Марта спросили, что бы они хотели получить в качестве подарка и какие презенты они считают бесполезными. Оказалось, что это один и тот же предмет.

Так, 22% опрошенных признали, что хотели бы получить цветы, а 15% назвали их самым бесполезным подарком. Об этом сообщил РБК со ссылкой на соответствующее исследование.

Большая часть тех, кого не устраивают растения как презент, сообщили, что им либо просто не нравились ранее подаренные букеты, либо называли цветы неразумной тратой денег.

5% россиянок считают кастрюли, кружки и сковородки бесполезными подарками. Ещё 4% не в восторге от гелей для душа, шампуней, конфет и других сладостей, а также дешёвой косметики и парфюмерии.

3% респондентов с лёгкостью отказались бы от свечей, ваз, брелоков и прочих сувениров. 2% против дарения бытовой техники, тапочек, игрушек, полотенец и кухонных фартуков. При этом треть россиянок признались, что у них нет такой проблемы и они никогда не получали бесполезных подарков.

Как ранее писал NEWS.ru, депутатам Госдумы предложили обязать работодателей выплачивать 13-ю зарплату всем сотрудницам в качестве подарка на 8 Марта. Причём это касается работодателя любой формы собственности.