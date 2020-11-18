Назван российский регион с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7ddd09ba-2993-11eb-a8e1-fa163e074e61_660.jpg Сортавала Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала регион с самой высокой заболеваемостью коронавирусом.

Разброс значения суточного показателя заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения в Республике Татарстан до 61,8 случая на 100 тысяч населения в Республике Карелия​. В Карелии самая высокая заболеваемость коронавирусом по России, — сообщила Голикова во время выступления на совещании президента РФ с членами правительства.

Ранее главный врач одного из медцентров Евгений Тимаков сообщил, что ситуация с коронавирусом в РФ может стабилизироваться через месяц или полтора. Он добавил, что перелом уже наблюдается в Москве.

По данным на 18 ноября, российские врачи за сутки зафиксировали 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5094 (24,3%) без клинических проявлений. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 1 991 998. Темп прироста составляет 1,1%. Наибольшее число заражённых выявили в Москве — 4174. Следом по количеству заболевших следуют Санкт-Петербург (2215) и Подмосковье (864). Также зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания за прошедшие 24 часа стали 456 человек. Число вылечившихся от COVID-19 в России достигло 1 501 083 — за минувшие сутки выздоровели 25 179 пациентов, писал NEWS.ru.