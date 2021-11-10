Назван регион с наибольшим числом госпитализированных среди привитых
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:36, 10 ноября 2021
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Наибольшее число госпитализированных с коронавирусом привитых пациентов оказалась в Московской области. Доля таких заболевших в регионе составила 18%. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на итоги проведённого опроса.
В Подмосковье сообщили, что сейчас в областных инфекционных стационарах находятся 10 335 человек, 82% не были вакцинированы от COVID-19. Из регионов, которые предоставили подобные данные, в Подмосковье назвали наибольшее количество госпитализированных привитых — 18%, - пишет издание.
Данные были получены путём опроса представителей органов власти и здравоохранения регионов.