Назван регион с наибольшим числом госпитализированных среди привитых

Закон о продлении на один год мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане принят парламентом Турции. Согласно документу, они могли находиться в Азербайджане в течение одного года, передаёт РИА Новости.

В законопроекте отмечается важность продолжения деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра в азербайджанском Агдаме, который «вносит вклад в безопасность и формирование атмосферы доверия между сторонами», сообщает агентство. Ранее секретарь Совета безопасности...