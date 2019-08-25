https://static.news.ru/photo/ea52c8a6-c7be-11e9-bae8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В долгосрочной перспективе в России количество женщин будет превышать число мужчин. Об этом говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.

Чукотка является единственным российским регионом, где мужчин будет больше, чем женщин. В остальных субъектах РФ будет сохраняться перевес в сторону женщин. Эксперты отмечают, что такая ситуация объясняется более высокими рисками смертности мужчин, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что в этом году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины. Такие данные характерны для всех регионов России, за исключением Чукотки, где ситуация обратная — на 1 тысячу мужчин сейчас приходится 956 женщин.

News.ru ранее писал, что российские мужчины отдыхают за рубежом дольше женщин. Как показало исследование, основанное на статистике транзакций граждан из РФ в других странах, сильный пол тратит за границей больше денег.