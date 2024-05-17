Назван регион России, где летом чаще всего занимаются сексом Росстат: летом сексом чаще всего занимаются на Чукотке, в отличие от всей России

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В июне и июле сексом чаще всего занимаются жители Чукотки, по всей России в этот период наблюдается обратная ситуация, передают «Осторожно Media» со ссылкой на данные Росстата. Уточняется, что частота сексуальных контактов в регионах РФ достигает пика в зимний период, летом же она снижается до минимальных значений.

Сообщается, что осенью показатель находится на отметке 25-26%, похожие значения наблюдаются в весенний период. К лету же интерес к любовным утехам достигает 23%. На Чукотке, в отличие от всей страны, на это время приходится максимальное количество зачатий. Среди рекордсменов по доле зачатий за прошедшую зиму оказались Крым, Дагестан, Красноярский и Краснодарский края.

Ранее сексолог Александра Миллер опровергла популярный миф о том, что мужчины отдают предпочтение груди в женской фигуре. Специалист со ссылкой на результаты опроса заявила, что наибольшее внимание при выборе партнерши представители сильного пола чаще обращают на ягодицы. При этом при просмотре фильмов для взрослых мужчины зачастую ищут видеоролики, где есть актрисы с большой грудью.

До этого Миллер заявила, что главным условием отличного секса и гармонии в семье является эмоциональная связь между партнерами, а не количество поз в процессе. Она отметила, что без взаимного влечения любые ухищрения обречены на провал.