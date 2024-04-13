Назван регион, где уже начался сезон клещей Роспотребнадзор предупредил о начале сезона клещей в Подмосковье

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В Подмосковье зафиксировано начало сезона клещей, в больницах к настоящему моменту зарегистрировано 85 обращений в связи с укусами насекомых, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Московской области. В ведомстве отметили, что среди пострадавших числятся 26 детей.

По состоянию 11 апреля зарегистрировано 85 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в том числе 26 детей, — говорится в заявлении.

Также указывается, что зарегистрировано 24 случая болезни Лайма и ноль случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом. В качестве профилактических мероприятий проводится вакцинация, прививку получили 1879 граждан, среди которых 574 ребенка. Также специалисты проведут акарицидные обработки на территории площадью 4200 гектаров.

Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что эндемичные районы по клещевому энцефалиту есть на территории Ярославской, Тверской, Московской и Костромской областей. Москва по клещевому энцефалиту неэндемична, потому что в городе тщательно следят за ситуацией с клещами в парках и скверах, уточнил академик. Обратная ситуация в Костромской области, где все районы эндемичны.