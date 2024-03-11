Назван рецепт самого полезного салата после тренировки Эксперт по китайской медицине Максимов: после тренировки полезен фруктовый салат

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Восстановиться после физических нагрузок в спортзале поможет фруктовый салат с орехами, рассказал в беседе с РИАМО специалист центра китайской медицины Сергей Максимов. По его словам, это сочетание восполнит дефицит необходимых питательных веществ в организме.

Смешайте свежие фрукты, в частности яблоки, груши, ягоды с орехами. Это могут быть грецкие орехи или миндаль. Такое сочетание — богатый источник витаминов, минералов и здоровых жиров, — пояснил эксперт.

Также в качестве блюда после тренировки он посоветовал кусочки курицы с овощами (перцем, кабачком, баклажаном), приготовленными на гриле. Это легкое белковое блюдо хорошо насытит после занятий спортом. Лучшим напитком при тренировках Максимов назвал зеленый чай с лимоном. Сам по себе зеленый чай богат антиоксидантами и питательными веществами, а добавление в него небольшого количества свежевыжатого лимонного сока окажет дополнительный очищающий эффект, резюмировал специалист.

Ранее диетолог Асият Хачирова назвала квашеную капусту чемпионом среди продуктов питания по содержанию витамина C. Эксперт подчеркнула, что это блюдо получается в процессе ферментации, когда обычная капуста обогащается полезными микроорганизмами, благодаря чему она расщепляется на пищевые волокна и лучше усваивается.