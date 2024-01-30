Назван размер ущерба от мошенничества, в котором обвиняют замглавы ВМА «Ъ»: ущерб от махинаций замглавы ВМА имени Кирова оценили в 40 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России оценил ущерб от махинаций, в которых обвинили заместителя начальника Военно-морской академии имени Кирова Минобороны РФ Павла Вешкина, в 40 млн рублей, пишет «Коммерсант». По версии следователей, обвиняемый участвовал в преступной схеме, по которой были похищены деньги, выделенные из бюджета на закупку медикаментов и аппаратов ИВЛ для лечебно-диагностических центров оборонного ведомства в рамках борьбы со штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».

Как стало известно газете, в начале 2022 года на территории Сакнт-Петербурга, Москвы, а также Ленинградской и Московской областей появилась так называемая «устойчивая группа» для хищения бюджетных средств. Следователи считают, что, узнав о новой волне COVID-19 и распространении штамма «омикрон», подозреваемый и другие участники группы обратились в главное военно-медицинское управление Министерства обороны и предложили в срочном порядке выделить средства на закупку различного оборудования и препаратов.

По данным издания, злоумышленники получили деньги и использовали их для заключения договоров с компаниями, подконтрольными инициаторам схемы, но по завышенной цене. Задержанный Вешкин проходит подозреваемым по статье «мошенничество в особо крупном размере». Сам он заявил в суде, что не понимает, в совершении какого преступления его подозревают. Хамовнический суд Москвы арестовал Вешкина до 9 марта.

Ранее в Москве вынесли приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и основателю фармацевтической группы компаний «Биотэк» бывшему сенатору Борису Шпигелю по делу о коррупции. Суд приговорил Белозерцева и Шпигеля к 12 и 11 годам колонии строго режима соответственно. Также каждому из осужденных предстоит выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей.