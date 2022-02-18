Назван размер штрафа для россиян за переделку балкона
Юрист Воробьёв назвал размер штрафа для россиян за переделку балкона
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:18, 19 февраля 2022
Фото: pixabay.com
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Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев заявил URA.RU, что россияне могут получить штраф в размере от 1500 до 2500 рублей за самовольное переустройство и перепланировку квартиры, в частности, остекление балкона. Он предупредил, что некоторые фасады зданий охраняются местными властями, так как находится в историческом центре.
Согласно статье 7.21 КоАП РФ, если произошло самовольное переустройство или перепланировка помещения, то гражданам может грозить штраф от 1500 до 2500 рублей, — рассказал Воробьёв.
Он добавил, что штраф может быть назначен, если были затронуты несущие стены, элементы конструкции, которые влияют на собственников других квартир, а также межпотолочные перекрытия. Также совмещение балкона с залом может пагубно сказаться на системе отопления других квартир, подчеркнул юрист.
Ведущий юрист Объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин ранее рассказал про новые законы, которые вступают в силу с 1 марта. В рамках этих законов предусмотрены новые штрафы для физических и юридических лиц, например, за отсутствие актуальной диагностической карты у водителей предусмотрен штраф — две тысячи рублей. Также требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии будут относиться не только к физическим лицам, но и к юридическим.