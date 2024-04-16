Назван простой способ замедлить старение человека Эндокринолог Павлова: образование может замедлить старение

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Эндокринолог Зухра Павлова высказала мнение, что образование может замедлить процесс старения организма. В своем Telegram-канале медик ссылается на результаты исследований, которые показывают связь между уровнем образования и скоростью биологического старения.

По данным исследования, проведенного среди более чем трех тысяч участников с 1948 года, ученые обнаружили, что каждые два дополнительных года образования снижают темпы старения организма на 2-3%. Также выяснилось, что уровень образования связан со снижением риска развития деменции.

Павлова подчеркнула, что образование помогает поддерживать ясность ума и является эффективным способом предотвращения деменции.

Учитесь и узнавайте новое! Пусть даже это будет не ради корочки из университета - получать знания можно и не сидя за партой, — говорится в сообщении.

Ранее нутрициолог Мария Гоман назвала привычки долгожителей, которые замедляют старение. Одной из них является средиземноморская диета. По словам Гоман, она по праву считается диетой от всех болезней.