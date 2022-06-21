Назван простой способ улучшить качество сна Сомнолог Дорохова назвала простой способ улучшить качество сна

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Врач-сомнолог Наталья Дорохова рассказала, что проблемы со сном могут вызывать экраны телевизоров, смартфонов и планшетов, поскольку они излучают свет в том числе в синем спектре. Эксперт добавила, что за полтора часа до отхода ко сну следует избегать воздействие этого света на глаза. В случае отсутствия возможности отказаться от смартфона перед сном, врач порекомендовала использовать жёлтые очки, которые блокируют синий спектр и позволяют мелатонину вырабатываться в нужном объёме, пишет Life.

Такие очки позволяют снизить зрительное напряжение, уменьшают риск пробуждения с ощущением песка в глазах. Надевать такие очки нужно за полчаса до сна, тогда мелатонин будет вырабатываться правильно, — поделилась Дорохова.

Она указала на то, что очки должны быть изготовлены из качественных материалов с сертифицированным светофильтром.

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова ранее заявила, что стресс — это оздоровительное состояние для организма. Во время острого стресса происходит встряска метаболизма и другие полезные реакции, которые ведут к омоложению организма. Эксперт при этом пояснила, что есть и такое понятие, как «хронический стресс», когда человек находится постоянно в состояние страха, ожидания и тревоги. В этом состоянии, по словам врача, человек подвержен болезням, а также появлению лишнего веса.