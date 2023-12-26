Назван простой способ улучшить состояние кожи и волос Врач Немальцева заявила о пользе рыбы для улучшения состояния кожи и волос

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Употребление продуктов, богатых бета-каротином, цинком и селеном, способствует улучшению состояния кожи и волос, рассказала изданию «Мослента» медицинский эксперт Татьяна Немальцева. По словам врача, к числу таких продуктов относят рыбу, фрукты, овощи, семена и ореха. Кроме того, врач рекомендует россиянам пользоваться увлажняющими кремами, которые помогут справиться с повышенной сухостью кожи.

Медицинский специалист заявила, что полезными также являются кремы с SPF, защищающие кожу от солнца. Наносить их необходимо не менее чем за 15 минут до выхода на улицу, так как в противном случае крем не успеет впитаться. Также врач рекомендует пользоваться мягкими шампунями и кондиционерами, которые помогают избежать пересушивания волос. Для ухода за ногтями и кутикулой можно использовать питательные масла, предотвращающие их ломкость.

При возможности выбирайте уходовые средства и декоративную косметику, изготовленные на основе натуральных и органических продуктов, — отметила Немальцева.

Помимо различных средств, пользу для волос и кожи также несут занятия спортом. Врач рекомендует не забывать о важности физических упражнений и периодической релаксации для поддержания здоровья организма.

Врач-косметолог Татьяна Макарова ранее рассказала, как алкогольные напитки влияют на состояние кожи. По ее словам, они провоцируют возникновение отеков, что обусловлено снижением гидратации организма.