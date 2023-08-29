Назван продукт, полезный для зрения пожилых Диетолог Соломатина посоветовала пожилым есть тыкву

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Тыква является полезным продуктом для зрения пожилых, она содержит в себе клетчатку, цинк и антиоксиданты, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что антиоксиданты препятствуют атеросклерозу и обеспечивают кровоток, благодаря чему органы зрения хорошо снабжаются. Цинк и клетчатка препятствуют повышению уровня сахара в крови.

Антиоксиданты влияют на состояние сосудистой стенки, а значит, препятствуют атеросклерозу, помогают сохранить нормальный кровоток, органы зрения хорошо кровоснабжаются. Сахарный диабет тоже может приводить к нарушению зрения, — отметила специалист.

Врач подчеркнула, что люди в возрасте часто имеют проблемы с сумеречным зрением и вынуждены отказаться от прогулок в темной время суток. При отсутствии подобных проблем человек может легко переносить переход от света к темноте. При плохом сумеречном зрении пожилые могут страдать от головокружения и дискомфорта, предупредила диетолог. Соломатина пояснила, что тыква поможет не столкнуться с этими симптомами.

Тыква имеет оранжевый цвет благодаря содержанию в ней бета-каротина. Бета-каротин — это предшественник витамина A, который улучшает состояние зрительного аппарата. Он необходим для нормального сумеречного зрения, — заключила диетолог.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев ранее посоветовал пожилым включить в рацион орехи. По его словам, этот продукт способствует укреплению нервной системы, стабилизации работы сердца, улучшению состояния кожи, волос и ногтей, а также помогает людям старше 60 лет избавиться от тяги к сладкому.