Назван продукт, отказ от которого замедляет старение кожи Диетолог Писарева заявила, что полный отказ от сахара замедляет старение кожи

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Диетолог Ирина Писарева заявила, что полный отказ от рафинированного сахара способствует избавлению от лишнего веса, а также замедляет старение кожи. Эксперт добавила, что при отказе от сахара улучшается состояние сосудов и снижается риск диабета. Он призвала употреблять необходимое количество глюкозы через фрукты, овощи и орехи, пишет URA.RU.

Люди, которые не злоупотребляют сладостями, дольше остаются активными в физическом плане. Цвет лица улучаются, воспаления уменьшаются, а морщинки будут появляться намного позже, — рассказала Писарева.

Если полностью отказаться от сладкого нарушится углеводный обмен, который приведет к раздражительности, усталости и агрессивности.

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее заявил, что бледность, синюшность кожи, желтизна и пурпурность говорят о нарушениях в крови. Эксперт пояснил, что различные оттенки кожи могут говорить о заболевании анемией, венозным застоем, кровоизлиянием или разрушением эритроцитов. По словам врача, синюшность характерна при нарушении кровообращения. Он при этом назвал пурпурно-леопардовый оттенок кожи самым опасным, так как это может говорить о том, что у человека в коже идет кровоизлияние, которое постоянно меняет цвет кожи.