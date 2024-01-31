Назван продукт, который становится самым канцерогенным при жарке Диетолог Гинзбург: красное мясо при жарке становится канцерогенным

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Наиболее канцерогенным при жарке становится красное мясо, предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметил, что данный продукт считается самым опасным продуктом при такой обработке. Чтобы минимизировать вред от жареного красного мяса, следует использовать специальные масла и выбирать наиболее щадящие способы приготовления.

Красное мясо — это самый вредный продукт в жареном виде. Особенно если сильно его обуглить, в этом случае образуется больше всего канцерогенов. Поэтому если очень хочется съесть мясо в таком виде, то следует выбирать щадящие способы жарки: легкое и неглубокое обжаривание, — пояснил диетолог.

Врач-диетолог Дарья Русакова при этом добавила, что все продукты при жарке теряют полезные свойства. В связи с этим она посоветовала использовать сковородку с антипригарным покрытием, чтобы сократить вред, который могут нанести организму жареные блюда. Также подойдут керамические сковороды: при их использовании можно не добавлять масло, которое при термической обработке образует трансжиры. Важно не зажаривать продукты до сильно хрустящей корочки.

Врач-нутрициолог Наталья Тищенко посоветовала отказаться от продуктов с трансжирами, чтобы снизить уровень «плохого» холестерина. Специалист подчеркнула, что часто вредные компоненты есть в выпечке, плавленых сырах, фастфуде, промышленных десертах и соусах.