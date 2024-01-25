Назван продукт, который поможет в профилактике гипертонии Кардиолог Молчанова: темный шоколад поможет в профилактике гипертонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для профилактики гипертонии следует включить в рацион темный шоколад, посоветовала врач-кардиолог Ольга Молчанова в беседе с KP.RU. Недавно команда медиков Народной больницы Шаосин и больницы Чжуцзи из Китая доказала, что данный продукт действительно снижает риски развития гипертонии, венозной тромбоэмболии и предотвращает формирование кровяных сгустков в венах. Для этого они проанализировали медицинские показатели почти 65 тысяч человек.

Способность темного шоколада и какао бобов оздоравливающе влиять на выстилку сосудов — эндотелий — известна давно. Китайские ученые еще раз и на большой выборке подтвердили это. Что такое здоровые сосуды и здоровый эндотелий? Это значит, что с возрастом на стенках сосудов меньше бляшек, — пояснила специалист.

Кардиолог уточнила, что травмированные и нездоровые сосуды чреваты проблемами в работе сердечно-сосудистой системе. Чаще всего такие нарушения характерны для людей старшего возраста, которые пьют мало воды и мало двигаются. По словам врача, китайские специалисты своим исследованием напомнили, что рациональное питание полезно для сердца и сосудов.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что употребление продуктов, содержащих в себе триптофан, способствует выработке гормона счастья. По ее словам, триптофан содержится в куриной грудке, шоколаде, а также в молоке.