Назван продукт-«чемпион» по содержанию йода Малышева заявила о пользе фейхоа для щитовидной железы

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Фейхоа — это ягода, занимающая первое место в мире по содержанию йода, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, йод крайне необходим для правильного функционирования щитовидной железы, вырабатывающей важнейшие гормоны. Кроме того, йод полезен для профилактики синдрома сухого глаза.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что фейхоа созревает к ноябрю и предпочитает регионы с субтропическим климатом. Особенность данной ягоды заключается в том, что она является «чемпионом» по содержанию йода. Всего в 100 граммах фейхоа содержится 20 суточных норм данного вещества. Таким образом, ежедневно рекомендуется съедать пять граммов этой ягоды. Это не только поспособствует улучшению работы щитовидной железы, но и сохранит сетчатку глаз.

Чем больше йода, тем лучше вырабатывается слезная жидкость, которая покрывает и защищает наши глаза. Очень важная вещь, учитывая, что синдром сухого глаза — это проблема номер один, — рассказал врач.

Малышева ранее рассказала, чем полезны тыквенные семечки. По ее словам, их употребление позволяет защитить сердечно-сосудистую систему, так как в состав семечек входит аргинин. Это вещество имеет важное значение для сохранения эластичности сосудов.