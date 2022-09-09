Назван процент явки на муниципальных выборах в Москве Явка на муниципальных выборах в Москве к 15:00 пятницы составила 12,8%

Явка избирателей на муниципальных выборах в Москве к 15:00 9 сентября составила 12,8%, рассказал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. По подсчетам сотрудников штаба, в общей сложности было выдано 839 752 бюллетеня, проголосовали же 77 584 человека, сообщает РИА Новости.

В нашем штабе подсчитали, если 77 584 человека проголосовали на участках и мы сделали скрин, что 839 752 бюллетеня выдано... примерно явка 12,8%, это на 15:00 сегодня, — заявил Ковалев.

Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова рассказала, что жалоб о значимых нарушениях в комиссию не поступило. Она также указала, что по горячей линии с комиссией связались 74 человека.

9 сентября открылись избирательные участки в рамках единого дня голосования (ЕДГ). В большинстве регионов оно будет длиться три дня. По итогам голосования россияне изберут губернаторов и депутатов в 27 регионах. В 14 субъектах жители изберут губернаторов, в шести — депутатов региональных парламентов. Еще в 11 субъектах на выборах сформируются парламенты региональных столиц, а москвичи изберут состав Совета муниципальных депутатов.