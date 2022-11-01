Назван процент ВИЧ-инфицированных в России Эксперт Покровский сообщил, что ВИЧ в России выявлен у 1% населения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) инфицированы до 1,5 млн россиян, или 1% населения страны, сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, передает ТАСС. Он заявил, что это серьезная проблема.

В России ВИЧ тоже достиг довольно больших успехов, к сожалению. До 1,5 млн граждан у нас инфицированы, это 1% населения. <...> Это очень серьезная проблема, — сказал Покровский.

По его словам, растет число людей с диагностированной ВИЧ-инфекцией и, «несмотря на то, что многие умирают, рост числа инфицированных очевиден». По прогнозам до 2030 года ожидается еще 660 тысяч новых случаев инфекции — тех больных, которые будут нуждаться в помощи специалистов, отметил эксперт.

Психолог Татьяна Журавлева ранее рассказала, что в случае положительного теста на ВИЧ-инфекцию пациентам стоит обратиться к врачу и попросить его объяснить план дальнейших действий, а также попросить совета у тех, кто оказался в подобной ситуации. В разговоре с NEWS.ru она объяснила, что больше всего люди боятся неизвестного.

В 2021 году Кемеровская область стала абсолютным лидером страны по числу заражённых ВИЧ, а смертность от него здесь выше, чем в ЮАР и Зимбабве.