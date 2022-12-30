Назван процент россиян, сожалеющих о распаде СССР ВЦИОМ: 58% россиян сожалеют о распаде СССР

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Около 58% россиян сожалеют о распаде СССР, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМа. Согласно итогам опросов, не сожалеют об этом 20% респондентов, а 13% высказались о безразличии к событию.

При этом за восстановление СССР выступили 48% респондентов. Не согласны с этой идеей 37%. Несмотря на это, 41% опрошенных полагают, что восстановить СССР «скорее невозможно», противоположных взглядов придерживаются только 22%.

При этом каждый второй россиянин убежден, что в СССР было больше хорошего (51%). Отмечается, что только 5% говорят об обратном, а еще 38% полагают, что хорошего и плохого было поровну.

Исследование также показало, какие ассоциации возникают у россиян при упоминании Советского Союза. Оказалось, что у людей СССР чаще связан с беззаботным детством (15%), надежностью и стабильностью (16%) и хорошей жизнью (15%).

Ранее доктор исторических наук Григорий Герасимов назвал основную причину распада СССР. По его словам, к этому привело падение железного занавеса и хлынувший поток западных идей, поддерживаемых первым советским президентом Михаилом Горбачевым.

Кроме того, историк полагает, что на распад Советского Союза повлияли еще два события. Первым стал XX съезд КПСС, где разоблачили культ личности Иосифа Сталина, а вторым — объявление о том, что в 1980 году наступит коммунизм. Как пояснил историк, пока люди верили в эту идею, СССР покорял одну вершину за другой. А когда 1980 год наступил, а коммунизм нет, угасла вера в идеологию, уточнил эксперт.