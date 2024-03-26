Назван процент россиян, уехавших из страны после получения образования ВЦИОМ: 3% россиян переехали за границу после получения образования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всего 3% граждан России переехали за границу после получения образования, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Вместе с этим почти каждый восьмой россиянин (13%) после обучения переехал в другой регион страны, в котором ранее не учился. Почти три четверти опрошенных россиян (74%) не меняли место жительства в пределах страны.

Каждый седьмой ответил, что после получения «корочки» уехал жить и работать в новый для себя регион (15%), 3% — в другую страну, — говорится в публикации.

При этом чаще всего переезжают россияне в возрасте от 18 до 24 лет (24%), среди граждан от 25 до 34 лет таких людей 20%, и только 2% среди респондентов старше 60 лет. Всего участие в исследовании приняли 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что большинство граждан доверяют президенту России Владимиру Путину (81%). Практически столько же опрошенных заявили об одобрении деятельности главы государства. О недоверии к Путину сообщили 15,7% респондентов.

До этого стало известно, что большинство россиян выступили за введение смертной казни для террористов. При этом 10% респондентов считают, что для таких преступлений достаточно пожизненного лишения свободы.