Назван процент россиян, допускающих наличие жизни на других планетах ВЦИОМ: 75% россиян допускают существование разумной жизни на других планетах

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Большая часть жителей России (75%) допускают, что человечество не одиноко во Вселенной, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно исследованию, 36% респондентов считают это вполне реальным, еще 39% — возможным, но маловероятным. При этом в сравнении с результатами опроса 2008 года число россиян, допускающих наличие жизни на других планетах, выросло на 14%.

Есть ли разумная жизнь во Вселенной, остается загадкой, которая, возможно, будет разгадана уже в ближайшем будущем. Если такое действительно произойдет, большую часть россиян это, по-видимому, не сильно удивит, ведь 75% (+14 п. п. к 2008 г.) допускают существование разумных форм жизни на других планетах, — говорится в публикации.

Кроме того, среди опрошенных россиян 35% ощущают влияние событий, происходящих в космическом пространстве, на собственную жизнь. Показатель не изменился в сравнении с 2008 годом. Еще 66% респондентов считают, что в будущем человечество может начать освоение других планет. Всего опрошены 1600 взрослых граждан РФ.

Ранее СМИ сообщали, что ученые из Иллинойского университета в США описали конец Вселенной. По их мнению, это будет самое ужасное зрелище в глубокой тьме, освещать которое будут только умирающие звезды и угасающие в космосе галактики.