Назван процент российских пенсионеров, продолжающих работать Голикова: 60% россиян возвращаются к работе после оформления пенсии

Около 60-63% жителей России возвращаются к работе и остаются в экономике после того, как оформили пенсию, рассказала на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это связано с повышением пенсионного возраста, передает ТАСС.

В связи с повышением пенсионного возраста у нас увеличивается практически на 2,7 млн человек, которые остаются в экономике. Даже и после оформления пенсии на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60 до 63% тех, кто пенсию оформили, — заявила Голикова.

Ожидается, что до 2030 года в России начнет повышаться численность работников до 25 лет, продолжила вице-премьер. Согласно прогнозу, оно вырастет на три миллиона человек. Также в будущем будет наблюдаться тенденция по сокращению когорты работников в возрасте 30-35 лет. При этом по итогам 2023 года уровень участия граждан от 40 до 54 лет в рабочей силе достиг 93%, отметила Голикова.