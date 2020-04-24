Назван процент людей с приобретённым после COVID-19 иммунитетом

От 50 до 80% людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, вырабатывают достаточное количество антител, чтобы не заразиться повторно. Остальные получают лишь частичный иммунитет и могут заразиться снова.
Об этом депутат Госдумы Антон Горелкин написал в своём Telegram-канале, уточнив, что эти данные сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время видеоконференции с парламентариями.
Скворцова также рассказала, что лишь плазму крови людей с полным иммунитетом можно использовать как лекарство от COVID-19. При этом для определения числа и характеристик антител необходимо проводить серьёзное обследование выздоровевших.
Ранее, как передавал NEWS.ru, специалисты Минздрава РФ сообщили, что некоторые антитела к коронавирусной инфекции вырабатываются на пятый день от появления первых симптомов, а некоторые — на 14-й день.
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