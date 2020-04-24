Назван процент людей с приобретённым после COVID-19 иммунитетом

https://static.news.ru/photo/a712c84a-864d-11ea-a949-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

От 50 до 80% людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, вырабатывают достаточное количество антител, чтобы не заразиться повторно. Остальные получают лишь частичный иммунитет и могут заразиться снова.

Об этом депутат Госдумы Антон Горелкин написал в своём Telegram-канале, уточнив, что эти данные сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время видеоконференции с парламентариями.

Скворцова также рассказала, что лишь плазму крови людей с полным иммунитетом можно использовать как лекарство от COVID-19. При этом для определения числа и характеристик антител необходимо проводить серьёзное обследование выздоровевших.

Ранее, как передавал NEWS.ru, специалисты Минздрава РФ сообщили, что некоторые антитела к коронавирусной инфекции вырабатываются на пятый день от появления первых симптомов, а некоторые — на 14-й день.