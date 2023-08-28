Назван признак заканчивающихся резервов ВСУ Военкор Коц: ВСУ из-за нехватки пехоты бросают в бой элитные подразделения

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отправлять на передовую элитные подразделения вместо штурмовой пехоты, поскольку людей уже не хватает, заявил в беседе с URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. Он напомнил, что украинское командование задействовало на Запорожском направлении свою отборную 82-ю десантно-штурмовую бригаду.

Наступление действительно уже выдыхается, потому что на том же Запорожском направлении противник ввел в бой уже 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Это резерв, это элитное соединение, которое должно было, по планам украинского генштаба, идти во втором эшелоне. То есть они должны были врываться в бреши в нашей обороне, которые войска первого эшелона должны были пробить, — пояснил военкор.

Он добавил, что пробить бреши украинской пехоте еще не удалось, но десантники уже выполняют функции штурмовиков. Это может говорить только о том, что людей у ВСУ не осталось, считает Коц.

По его мнению, в такой ситуации Киев может только провести мобилизацию среди выехавших из страны мужчин.

Коц уточнил,что в настоящее время средний возраст пленных украинцев сильно за 40, а значит, молодежь у Украины закончилась, и в бой идут одни старики. Надежда у Киева только на Евросоюз, который может депортировать «всех беженцев мужского пола обратно на Украину», заключил военкор.

Ранее заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун сообщил, что среди выехавших после начала специальной военной операции с Украины за границу граждан около трети составляют мужчины. Он уточнил, что всего за рубеж уехали порядка 5 млн человек, при этом те, кто отправился в Россию, в подсчетах не учитывались. Из них около 17% — мальчики или юноши до 18 лет, еще 17% — совершеннолетние мужчины, 5% приходится на пенсионеров, уточнил Гладун.