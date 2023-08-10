Назван примерный срок полета российского космонавта на Луну Академик РАН Каторгин: России понадобится семь лет для отправки человека на Луну

Фото: Shutterstock.com

Если начать подготовку в ближайшее время, то уже через семь лет российский космонавт сможет высадиться на Луне, заявил NEWS.ru академик РАН, конструктор ракетных двигателей, в том числе РД-180, Борис Каторгин. По его словам, ракеты для полета необходимо оснастить посадочными и разгонными модулями.

К сожалению, мы долго раскачиваемся, пора начинать. Если сейчас начать подготовку, то через семь лет можно начать летно-конструкторские испытания. Двигатели есть, они проверены в эксплуатации. Семь лет без сверхнапряжения — это можно сделать, — объяснил Каторгин.

При отправке с Луны на Землю никаких проблем не возникнет, добавил эксперт. Можно использовать «стандартный вариант», проверенный американцами.

На орбите будет корабль, который будет потом разгоняться и лететь к Земле, а на Луне будет лунный модуль, на котором прилунятся и взлетят и пристыкуются к орбитальному блоку. Тут продумано все до мелочей было, мы же хотели полететь на Луну когда-то, — заключил академик РАН.

Ранее Каторгин заявил, что Россия сможет отправить человека на Луну, если построит тяжелую или сверхтяжелую ракету. Двигатели для нее уже давно производит НПО «Энергомаш», добавил он. В свое время их закупили США и осуществили с ними более 120 успешных запусков.