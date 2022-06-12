Назван правильный способ выбора черешни Эксперт товароведения Махонина назвала правильный способ выбора черешни

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Доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Махонина рассказала, что лучше всего черешню покупать в июне. Эксперт отметила, что ягода при этом не должна быть с незатянувшимися повреждениями, мягкой или мокрой. Она добавила, что пакет, в котором находятся ягоды должен быть сухим, в противном случае влага может ускорить порчу черешни, пишет ПРАЙМ.

Прежде всего, обратите внимание на цвет: для разных сортов он свой, но в любом случае должен быть насыщенным. Ягоды при надавливании должны сохранять плотность. Если черешня мягкая, то она либо перезрелая, либо порченая, — заявила Махонина.

Специалист также порекомендовала следить за цветом плодоножки — чем она темнее, тем больше времени прошло с момента сбора урожая. По её словам, наиболее сладкие сорта имеют тёмно-вишнёвый окрас кожицы и обладают насыщенным вкусом.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург ранее заявил, что самыми полезными продуктами для человека в летний сезон являются овощи, рыба, ягоды и кисломолочные напитки. Эксперт отметил, что летом у организма снижается потребность в еде. По его словам, одним из механизмов предупреждения о насыщении является повышение температура тела. Он указал на то, что лето по этой причине является идеальным временем года для тех, кто хочет сбросить лишний вес.