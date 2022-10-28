Назван повод срочно обратиться к офтальмологу Офтальмолог Дементьев раскрыл простой способ определения риска развития глаукомы

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Офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что глаукома является серьезным поводом для обращения ко врачу. Эксперт при этом рассказал, как с помощью простого способа определить наличие заболевания или риски его развития. По его словам, стоит закрыть один глаз рукой, а указательный палец второй руки положить на нос, затем повторить со вторым глазом.

Закрываем глаз правой рукой, к носу ставим палец левой руки и смотрим прямо перед собой. Такие же действия нужно проделать и со вторым глазом, — сказал Дементьев.

Он пояснил, что если в одном, или в обоих случаях пальца на носу не было видно, то необходимо записаться на прием ко врачу. Специалист поможет проверить внутриглазное давление, а также тест на определение полей зрения, которые позволят определить состояние зрения.

Акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк ранее заявила, что выбор диеты во время беременности не играет никакую роль в определении пола будущего ребенка. Врач добавила, что к такому выводу пришли врачи, которые углубились в изучении этого вопроса. Она отметила, что все эти рекомендации не более чем способ отвлечь или привлечь внимание.