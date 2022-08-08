Назван последний штамм коронавируса Вирусолог Альтштейн назвал последний штамм COVID-19

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Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что штамм «омикрон» может стать последним штаммом коронавируса, пишет URA.RU. По словам эксперта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может объявить об окончании пандемии COVID в конце этого — начале следующего года. Он отметил, что вирус не исчезнет, но станет значительно слабее и перейдёт в статус сезонного заболевания.

«Омикрон», возможно, и будет последним, будет тем вирусом, который по всему миру как следует распространится. Но когда заболеваемость будет совсем сниженной сказать трудно, до конца этого года люди будут болеть, — рассказал Альтштейн.

Он при этом назвал ослабший вариант коронавируса «мирным» и добавил, что человечество будет спокойно сосуществовать с ним.

Врач-невролог Павел Хорошев ранее заявил, что человек может отменить ишемический инсульт и избежать его последствий двумя медицинскими способами. Эксперт пояснил, что одним из методов является введение вещества, добываемое из стрептококков, которое растворяет тромб. Он отметил, что это необходимо сделать за 4–6 часов до начала приступа при достаточной укомплектованности бригады в больнице. Вторым способом является извлечение тромба гибкой полимерной нитью.