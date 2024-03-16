Назван порядок наследования, если умерший не оставил завещания Юрист Данилова: существует шесть очередей наследников при отсутствии завещания

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Если умерший человек не оставил завещание, то все его имущество переходит наследникам по закону, заявила в беседе с NEWS.ru юрист Евгения Данилова. По ее словам, в общей сложности существует шесть очередей наследников и, если никто из них не вступит в наследство, то имущество переходит в собственность государства. Как пояснила Данилова, в первую очередь в право на наследство вступают дети, супруги и родители умершего.

В первую очередь наследуют дети, супруги и родители умершего. Далее, если нет наследников первой очереди, наследство переходит к наследникам второй очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры умершего, его бабушки и дедушки со стороны отца и матери. После уже наследники третьей очереди — дяди и тети наследодателя и так далее, — объяснила Данилова.

Юрист добавила, что к наследникам четвертой очереди относятся родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки, пятой очереди — родственники четвертой степени родства, а именно дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки). Наследники шестой очереди — это дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети), заключила Данилова.

Адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что дети певца Евгения Белоусова решили споры о наследстве. По его словам, 36-летняя Кристина и 31-летний Роман, пришли к соглашению и получили равные права на результат интеллектуальной деятельности артиста. Как отметил юрист, это очень редкий случай, когда наследство получают спустя 26 лет.