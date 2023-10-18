Назван политик, способный заменить Зеленского в кресле президента Украины Политолог Безпалько: новым президентом Украины может стать нардеп Разумков

Фото: t.me/Dmytro_Razumkov_official

Дмитрий Разумков

Президента Украины Владимира Зеленского может сменить депутат Верховной рады и экс-спикер парламента страны Дмитрий Разумков, предположил в беседе с NEWS.ru глава национально-культурной автономии «Украинцы России», политолог Богдан Безпалько. По словам эксперта, Разумков не успел испортить свою репутацию коррупционными скандалами.

Возьмут какого-нибудь Дмитрия Разумкова (депутат Верховной рады. — NEWS.ru) — человек не запятнанный, нигде не светится, нигде не появляется. Драгоценности на $1 млн в ювелирных магазинах в США не скупает. И сделают из него популярного политика. Нужен либо популярный, либо полностью подчиненный внешнему управлению. Если не такой популярный, то его сделают популярным за полгода, за год. Как сделали самого Зеленского, — считает Безпалько.

По мнению Безпалько, никто не предполагает, что «пародист на каблуках, делавший неприемлемые для приличного общества вещи, возглавит страну, станет популярным президентом. А Зеленский им стал». Эксперт добавил, что «внешнее управление» манипулирует Украиной с помощью коррупцией, вовремя вспоминая о подобных нарушениях.

Есть еще коррупция — неотъемлемая составляющая украинского государства, с помощью коррупции внешнее управление манипулирует элитой Украины. Поддерживали Зеленского, а он оказался коррупционером, теперь мы поддерживаем Диму Разумкова. Так может быть, — подытожил Безпалько.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский анонсировал кадровые перестановки в Киеве. По его словам, место премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля займет украинский посол в США Оксана Маркарова либо министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, а жена президента Украины Елена Зеленская возглавит правящую партию.