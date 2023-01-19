Назван полезный для пожилых людей продукт Диетолог Русакова назвала творог обязательным продуктом в рационе пожилых людей

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Творог

В рационе пожилых людей обязательно должен быть творог, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. В беседе с «Москвой 24» эксперт объяснила, что этот продукт полезен для профилактики остеопороза и поддержания мышечной массы. Специалист посоветовала употреблять творог в виде сырников или запеканок два раза в неделю.

Творог — это молочный продукт с легкоусвояемой формой кальция. Он должен быть обязательно включен в рацион пожилого человека для профилактики остеопороза, а также для укрепления эмали зубов, потому что, как правило, с возрастом идет истощение и потеря кальция, — рассказала специалист.

Русакова отметила, что творог богат кальцием и белками и способствует укреплению иммунной системы. По словам врача, у пожилых людей жировая ткань преобладает над мышечной массой. Животный белок богат аминокислотами, объяснила диетолог, поэтому должен присутствовать в рационе пожилых людей.

Специалист посоветовала употреблять творог в виде сырников или запеканок два раза в неделю, одна порция должна составлять от 50 до 100 гр. Выбирать лучше творог с жирностью не более 2-5%, подчеркнула диетолог.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее назвала клюкву полезным продуктом для пожилых людей. По словам эксперта, в этой ягоде содержится витамин С, который защищает организм от воспалительных процессов. Кроме того, по словам эксперта, клюква защищает от раннего старения и укрепляет стенки сосудов.