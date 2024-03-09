Назван певец, достойный выступить в женской колонии по примеру SHAMAN Криминалист Игнатов: Стас Михайлов мог бы спеть в женской колонии, как SHAMAN

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Певец Стас Михайлов мог бы выступить в женской колонии, как это сделал SHAMAN (Ярослав Дронов), заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он добавил, что в места лишения свободы, где отбывают наказания мужчины, обоим исполнителям ехать не стоит.

Дронов молодец, что выступил перед девушками в колонии. Девчонкам это пойдет только на пользу. Но в мужскую колонию, повторюсь, ему ехать не надо. А вот в женскую, например, мог бы поехать Стас Михайлов, у него тоже в основном женская аудитория. Хотя есть мужчины, слушающие Михайлова и Дронова. Но в мужских колониях нравится другое творчество, — сказал криминалист.

Дронов выступил в Можайской женской колонии ИК-5 в Международный женский день. Артист спел в актовом зале с коллективом из трех музыкантов, пообщался и сфотографировался с осужденными и сотрудницами ФСИН. Девушки подарили ему портрет и картину с волком.

В колонии прошла премьера новой песни Ярослава, которая называется «Мама» (слова Натальи Касимцевой, музыка Максима Фадеева). Клип на эту песню был снят в детдоме в Тульской области и за сутки набрал 2 млн просмотров.

Криминалист Игнатов отметил, что после выступления музыканта отбывающие наказание заключенные станут лучше себя вести ради УДО. По его словам, такого рода мероприятия помогают отвлечься от однообразного распорядка дня в исправительной колонии.