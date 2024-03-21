Назван первый регион России, где создадут банк спермы бойцов СВО Омбудсмен Стребкова: в ХМАО появится банк спермы бездетных участников СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе будет создан банк спермы для бездетных участников специальной военной операции на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова во время заседания окружной думы. По ее словам, которые приводит издание URA.RU, это имеет большое значение для продолжения рода военных и данная инициатива уже готовится к запуску на федеральных площадках.

Мы сегодня инициируем вопрос формирования банка не только ДНК, но и спермы военнослужащих, призванных на службу и не имеющих детей. Считаю, что это очень важно для продолжения рода военнослужащих. Данную инициативу мы уже оформили, запускаем ее на федеральные площадки, — заявила Стребкова.

Инициативу Стребковой поддержала депутат Лариса Белоцерковцева. Как подчеркнула парламентарий, программа сохранения биоматериала бойцов спецоперации уже работает. Однако, как подчеркнула Белоцерковцева, существует проблема в финансировании программы, в настоящее время это делается за счет средств жителей ХМАО.

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