Назван первый признак супружеской измены Семейный психотерапевт Наумова назвала первый признак супружеской измены

Фото: pexels.com

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru назвала первый признак измены возлюбленного. По ее мнению, об этом сигнализирует момент, когда, находясь рядом, супруги перестают получать удовольствие рядом, не доверяют друг от другу, а в отношениях чувствуется много негатива.

Как правило измены возникают, когда партнер больше не нужен семье, теряет ценность. Иногда бывает, что рождается ребенок, женщина переключается на него и мужчина чувствует себя одиноким. То есть измена – это всегда, когда человек чувствует себя одиноким, ненужным и непринятым, когда нет восхищения в отношениях. Кажется, все хорошо, стабильно, но одному партнеру одиноко и грустно, — подчеркнула Наумова.

Специалист посоветовала супругам говорить о чувствах, делиться переживаниями и ощущениями, чтобы вовремя поддержать друг друга, услышать, дать обратную связь и ощущения нужности.

Ранее семейный психолог Татьяна Журавлёва рассказала, как помочь ребёнку пережить развод родителей. Родители должны объяснить ребёнку, что в данной ситуации «никто не виноват, что такое бывает, что ребёнок тут ни при чём». Психолог также посоветовала донести до детей, что их никто не бросает, и уделить им больше времени и внимания.