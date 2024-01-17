Назван оптимальный семейный доход для обеспечения ребенка всем необходимым Финансист Алексеенко: российской семье с ребенком нужно 80 тысяч рублей в месяц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учитывая основные категории расходов, минимальный и оптимальный доход семьи для обеспечения ребенка всем необходимым варьируется в пределах 80–120 тысяч рублей в месяц, рассказала NEWS.ru финансовый эксперт Ася Алексеенко. Она отметила, что материальное положение способны улучшить различные пособия и льготы.

С учетом основных категорий расходов оптимальный и минимальный доход семьи для обеспечения ребенка всем необходимым, но без излишеств и роскоши, в России может колебаться в пределах от 80 тысяч до 120 тысяч рублей в месяц. Стоит отметить, что эти цифры могут варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств, региона страны и индивидуальных потребностей ребенка, — сказала Алексеенко.

По ее словам, семейного дохода в 80–120 тысяч рублей в месяц достаточно для обеспечения ребенка всем необходимым: питанием, одеждой, образованием, медицинским обслуживанием и развлечениями. Эксперт подчеркнула, что указанной суммы хватит, чтобы откладывать на будущую покупку жилья или на оплату обучения.

Стоимость обеспечения рационального питания для ребенка в России варьируется в зависимости от региона страны. Однако в среднем можно рассчитывать на сумму от 15 тысяч до 25 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Стоимость жилья и ЖКУ в среднем — 20–40 тысяч рублей в месяц, — подытожила Алексеенко.

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