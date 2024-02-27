Врач объяснила, может ли соблюдение поста отразиться на здоровье Врач Иванова: соблюдение поста при правильном питании не повлияет на здоровье

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Соблюдение поста при правильном питании не повлияет на здоровье, рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Иванова. В разговоре со «Страстями» специалист подчеркнула, что временный отказ от мяса, рыбы, творога и сыра не отразится на состоянии мышц. Она отметила, что для строительства мышечной массы организму нужны не только белки, но и жиры.

Жиры просто необходимы — вопрос к их качеству. Так, например, рафинированные масла — вредны, в том числе и подсолнечное, пальмовое масло, рапсовое масло. А их добавляют в пирожные, колбасу, молочные продукты и всякие крабовые палочки, — пояснила врач.

Организм во время поста также входит в режим экономии белка. В крови накапливаются старые кровяные тельца, антитела и транспортные белки. Если человек будет есть суп с чечевицей, тушеные овощи или кашу на воде с «правильными» маслами" во время поста, кровь вернет себе нормальную вязкость, уточнила Иванова. Отработанный белок переварится в аминокислоты и усвоится.

Врач-диетолог Наталья Артемьева ранее посоветовала добавить в рацион продукты, богатые клетчаткой, чтобы не заболеть весной. По ее словам, такое питание позволит укрепить иммунитет, улучшить углеводный и жировой обмен. Также в рационе должны быть продукты молочного брожения, если нет противопоказаний к их употреблению.