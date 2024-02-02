Назван одновременно вредный и полезный для здоровья фрукт Гастроэнтеролог Габуев назвал банан полезным для сердца и вредным при диабете

Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Бананы являются ценным источником калия и положительно влияют на работу сердца, рассказал гастроэнтеролог Азамат Габуев изданию news102.ru. В то же время сладкий фрукт может быть вреден при диабете, поэтому страдающим от данного заболевания врач посоветовал сделать выбор в пользу других фруктов, например, яблок или грейпфрутов.

В банане содержится 9% суточной нормы калия, поэтому употребление продукта поможет нормализовать артериальное давление, уточнил Габуев. При этом поедание фрукта натощак может создать чрезмерную нагрузку на сердце, поэтому есть смысл есть бананы на десерт и не более одного за раз.

По словам врача, при сахарном диабете человеку лучше воздержаться от употребления бананов, а заменить их яблоком или грейпфрутом. В них, по словам врача, тоже содержится много калия, а также клетчатка и витамин C.

Ранее портал EAOMedia назвал продукты, которые способствуют ускорению обмена веществ. В их число вошли вареные яйца, зеленый чай, перец чили, лосось, кофе, грейпфрут. Также, по информации издания, нормализации и стимуляции обмена веществ в организме способствует употребление миндаля, который является источником белка, жиров и клетчатки.