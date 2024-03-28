Назван объем ущерба от теракта в «Крокусе», который покроет страховка Агаларов: страховка покроет только 1/40 ущерба от теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страховая компания покроет 1/40 ущерба от теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил сын владельца Crocus Group певец и бизнесмен Эмин Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». Он назвал концертный зал домом для многих людей и напомнил, что здание было введено в эксплуатацию в 2009 году.

Здание было застраховано в «Ингосстрахе», сумма страховки, я думаю, является 1/30, может быть, 1/40 от суммы ущерба, поэтому мы здесь, очевидно, очень пострадавшая сторона. «Крокус Сити Холл» — это наш дом, — сказал Агаларов.

Предприниматель подчеркнул, что здание такого масштаба нельзя было ввести в эксплуатацию без многочисленных проверок со стороны различных инспекций. По словам Агаларова, пожарные службы каждый месяц проводили анализ функционала всех систем в «Крокус Сити Холле».

Ранее сообщалось, что реальный ущерб от пожара в «Крокус Сити Холле» после террористической атаки может превысить 10 млрд рублей. Не исключено, что расследование и урегулирование убытка продлится до двух лет. Длительность рассмотрения такого рода ущербов связана с оценкой конструктивных особенностей, поскольку другие части здания повреждены продуктами горения.