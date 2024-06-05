Назван объем мусора, попадающего под утилизацию в России Глава РЭО Буцаев: доля утилизации отходов в России выросла более чем в шесть раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Благодаря мусорной реформе, которая стартовала в 2019 году, доля утилизации отходов выросла более чем в шесть раз до 13%, заявил «360» генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он добавил, что мощность утилизации составила 6,1 млн тонн мусора.

За пять лет доля утилизации отходов выросла более чем в шесть раз — с 2% до 13%. <...> Мощность утилизации всех введенных за эти годы объектов составила 6,1 млн тонн. При этом до реформы их было всего 1,4 млн тонн. Таких показателей удалось достичь благодаря созданию 250 объектов инфраструктуры, — уточнил Буцаев.

Лига переработчиков макулатуры предоставила данные о том, что тонна переработанных бумажных отходов способна сохранить более 20 деревьев или около четырех кубических метров древесины. По данным организации, каждый год в стране обрабатывают около 4,1 млн тонн макулатуры, что позволяет сохранить 80 млн деревьев.

Буцаев ранее рассказал, что при переработке мусора сортировщики нередко находят деньги, документы, старинные предметы, драгоценности и фотоаппараты. Он заявил, что люди также нередко выбрасывают домашних животных, которых потом лечат и передают в новые семьи.