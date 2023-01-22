Назван объем контрафакта на рынке вейпов в России Депутат Хамзаев: контрафактный рынок вейпов в России достигает 75%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы и глава движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев сообщил, что три четверти объемов продаж на рынке вейпов связаны с контрафактом, передает ТАСС. По словам политика, с четверга по всей России проводятся рейды на торговых точках по продаже никотиносодержащих жидкостей и курительных устройств.

Контрафактный рынок вейпов в России достигает 75% — такой объем продукции поступает на продажу без наличия сертификатов. И никто, абсолютно никто в России не знает, какие вещества содержат в себе разные жидкости для нагревания, — заявил Хамзаев.

Именно Хамзаеву принадлежит идея о полном запрете продажи вейпов в России, которую поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин и призвал рассмотреть ее в приоритетном порядке.

Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов отмечал, что также готовятся поправки в законодательство, которые ужесточат наказание за продажу подобных устройств детям. Зампред комитета Алексей Куринный пояснял, что запрещать сразу все никотиносодержащие жидкости в России не станут: вопрос будет решаться постепенно и аккуратно.

Роспотребнадзор поддержал идею запрета вейпов. «Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения», — заявляли в ведомстве.