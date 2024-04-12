Назван новый владелец дачи Сталина в Подмосковье Baza: дачу Сталина в Подмосковье приобрел зять экс-главы Минсельхоза РФ Ткачева

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Новым владельцем пришедшей в упадок усадьбы Иосифа Сталина «Липки-Алексеевское» в Московской области стал бизнесмен и зять бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза России Александра Ткачева Роман Баталов, сообщает Baza. Согласно информации издания, дачу приобрел принадлежащий ему фонд «Стратегическое развитие».

В публикации уточняется, что Иосиф Сталин проживал в усадьбе «Липки-Алексеевское» в 30-х годах прошлого века. Предполагается, что Баталов не хотел привлекать внимание СМИ при совершении сделки по покупке недвижимости. При этом сама дача находится в полном запустении, она поросла густой травой и деревьями, а интерьеры серьезно обветшали.

Ранее СМИ сообщали, что мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поручил найти место в городе для установки памятника Иосифу Сталину. Он призвал местных жителей «вместе подумать» о том, где будет стоять монумент и как он будет выглядеть.

Также ранее в Астрахани на продажу был выставлен Институт мировой экономики и финансов, находящийся в доме № 12 на улице Нечаева. Объявление появилось на популярном сайте по продаже товаров и услуг. Здание было выставлено на продажу за 29 млн рублей.