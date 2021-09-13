Стало известно о новом способе обмана россиян через «Госуслуги»

Мошенники стали маскироваться и действовать от имени администрации портала «Госуслуги», чтобы выманить личные данные человека. Об этом порталу «Народные Новости» сообщил эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

В последнее время мошенники уже не представляются сотрудниками правоохранительных органов. Теперь они действуют от имени портала «Госуслуги», где зарегистрированы практически все граждане. Они посылают СМС или письмо по электронной почте о том, что якобы произошёл сбой и необходимо пройти повторную регистрацию, — отмечает эксперт.

Однако, не так сложно предотвратить возможные способы обмана. Для этого необходимо включить оповещения по СМС. Например, если кто-то будет пытаться получить доступ к аккаунту в «Госуслугах», то на телефон придёт сообщение с предупреждением и кодом, который необходимо ввести для входа на портал. Без него мошенники ничего сделать не смогут, заключил Вехов.

Ранее руководитель отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity (входит в ГК Softline) Александр Вураско рассказал, что новые уловки появляются в арсенале кибермошенников практически ежедневно. В последнее время преступники пытаются нажиться на одном из ключевых интересов россиян — криптовалюте, используя для своих целей известные бренды и образы медийных персон.