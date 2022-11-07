Назван новый главный редактор ИА Regnum Главным редактором ИА Regnum стала Марина Ахмедова

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Марина Ахмедова

Главным редактором российского информационного агентства и интернет-издания Regnum стала Марина Ахмедова, следует из данных на сайте СМИ. Ранее она работала заместителем главного редактора журнала «Русский репортер», а также была обозревателем журнала «Эксперт». Ахмедова является членом Совета по правам человека при президенте РФ.

Главным редактором информационного агентства «Регнум» решением собственника назначена известная российская журналистка, правозащитница Марина Ахмедова, — говорится в сообщении.

Ранее информационное агентство сообщало о приостановке своей деятельности из-за конфликта с собственником. В тот момент «Национальная Медиа Группа» без объяснения причин поменяла руководство компании.

Главный редактор информационного агентства Regnum Модест Колеров в начале ноября заявил о рейдерском захвате редакции в Москве. По его словам, посторонние люди пытаются получить доступ к сайту и серверам агентства. Колеров добавил, что если сайт Regnum заработает, это будет означать «завершение захвата».