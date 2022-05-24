Назван нестандартный способ борьбы с потом Косметолог Мухина: для борьбы с сильным потоотделением можно использовать ботулотоксин

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Для борьбы с сильным потоотделением можно использовать ботулотоксин, рассказала врач-косметолог Марият Мухина изданию «Слово и Дело». Его инъекции действуют лишь временно, так что их придётся повторять. При выборе препарата косметолог посоветовала обратиться к российским производителям.

Ботулотоксин в этом смысле давно апробирован, и у нас есть отечественные очень достойные препараты. «Ботокс» — это лишь название американского производителя ботулотоксина. Сейчас импортные препараты сильно ухудшаются в качестве, они действуют очень короткий период времени, — сказала Мухина.

Уколы ботулотоксина нельзя делать при индивидуальной непереносимости, инфекции в области уколов, воспалении кожи, сахарном диабете и онкологи, а также при беременности и в период лактации.

Роспотребнадзор ранее предупредил, что косметические процедуры, включающие инъекции ботулотоксина, не следует делать одновременно с вакцинацией от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Плохую сочетаемость уколов ботокса и прививки в ведомстве объяснили тем, что при косметических процедурах у 1–5% людей могут выработаться антитела, которые могут свести на нет действие вакцины.