Назван неожиданный способ избавиться от запотевших стёкол в автомобиле

https://static.news.ru/photo/3e930c80-6c16-11eb-8123-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупка дорогих фирменных средств не обязательна для того, чтобы решить проблему с запотеванием стёкол в автомобиле.

О простом и необычном способе решения данной проблемы рассказал портал «Автовзгляд».

По мнению экспертов издания, в состав дорогих средств входят глицерин и спирт. Первый из них можно дёшево купить в аптеке, а второй легко заменяется самой дешёвой водкой.

Автор публикации указал, что глицерин и спирт следует смешать с водой, а затем губкой или микрофиброй растереть изнутри по заранее очищенным стеклам машины. Избавиться от запаха алкоголя в салоне поможет проветривание автомобиля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автоэксперт Михаил Колодочкин назвал предмет, который обязательно стоит взять с собой в машину в зимнее время. По его словам, речь идёт о лопате. По словам специалиста, во время снежных заносов лопата выручит автомобилистов в любой ситуации. С её помощью удобно выбраться из сугроба, а также расчистить место под парковку.